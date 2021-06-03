1 milyon lira harcadılar! Komşu ülkelerden talep yağıyor
Edirne'de 1 milyon TL'lik yatırımla Çin'den lazer kesim makinesi alan genç girişimciler, Yunan ve Bulgar müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor.
Edirne Yeni Sanayi Sitesi'ndeki atölyelerinde üretim yapan genç girişimciler, bir milyon lira krediyle Çin'den lazer kesim makinesi aldı.
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Çin'den gelen usta tarafından montajı yapılan makinede üretime başlayan girişimciler, lazer makinesiyle tarım aleti, asansör üretimi ve metal sektöründen gelen talepleri karşılayabiliyor.
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Girişimci 27 yaşındaki Caner Kiriş, gazetecilere, yurt içi ve yurt dışına parça üretmeye başladıklarını söyledi.
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Sınır komşusu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşların da lazer kesime talep gösterdiğini belirten Kiriş, "Komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler olduğu için böyle bir yatırım yapma ihtiyacı duyduk.
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