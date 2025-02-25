1 milyon TL'lik haraç çetesi kabusu kamerada

Olay, 18 Şubat günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki sağlık kabininde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S. (20) ve C.K. (21), Y.Y.'ye (38) ait sağlık kabinine geldi. Motosikletten inen C.K., tabanca ile 13 el sağlık kabinine ateş açtı. Ardından ise C.K., Y.S.'nin kullandığı motosiklete binerek kaçtı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler daha sonra Y.Y.'yi arayıp, "Bu daha başlangıçtı, 1 milyon TL ceza kestik. Parayı vermezsen daha kötüleri olur" dediği öne sürüldü. İşyeri sahibi Y.Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp polisleri olayı derinlemesine araştırdığında A.A.'ın (29) olayı azmettiricisi olduğunu belirledi.



