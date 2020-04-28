1 milyon yeni yazılımcı yetiştirilecek projenin ayrıntıları
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesi hakkında güncel bilgilere @1milyonistihdam hesabımızdan ulaşabilirsiniz." açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Ülkemizi yazılım sektöründe dünyanın lider ülkeleri arasına sokacak devrim niteliğindeki #1MilyonYazılımcı projesi hakkında güncel bilgilere @1milyonistihdam hesabımızdan ulaşabilirsiniz." açıklamasında bulundu. İŞTE MADDE MADDE @1milyonistihdam HESABINDAN YAPILAN O BİLGİLENDİRME
1. Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması kapsamında #1Milyonİstihdam uygulaması geliştirilmiştir.
2. #1Milyonİstihdam uygulaması, sektörün yazılımcı ihtiyacına büyük oranda karşılık verecek bir proje olarak önümüzde durmaktadır. Bu kapsam dahilinde vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması amaçlanmaktadır.