1 Temmuz itibariyle başlıyor: İşte alınan yeni kararlar ve normalleşme planı..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hızlı aşılama sonrası normalleşme adımlarını açıkladı. Buna göre birçok yasak 1 Temmuz Perşembe günü kalkıyor. İşte yeni normalleşmenin detayları...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını açıklayıp, “Müzikle ilgili kısıtlamayı saat 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamuda normal mesaiye geçiliyor” dedi.
Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından 1 Temmuz sonrası kararları şöyle açıkladı:
TURİZME KDV DESTEĞİNE DEVAM
“Türkiye, sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına kadar her alanda salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı oldu. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerden etkilenen her kesimin üzerindeki yükü teşvik paketleriyle azalttık. Kısıtlamaları üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapamayacak şekilde uyguladık. Uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz."
"Haziran ayıyla birlikte aşılamayı hızlandırarak Türkiye’nin bu cendereden çıkması için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaştı. Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Son olarak 30 yaşa kadar indirdiğimiz aşılama faaliyetlerini aynı hızla sürdüreceğiz."
HEDEF 18 YAŞ ÜSTÜNÜN TAMAMI
Hedefimiz birkaç hafta içinde aşılamayı 18 yaş üstündeki nüfusun tamamına açmaktır. Böylece Türkiye’nin salgın krizini en az sıkıntıyla ve ilk atlatan ülkelerden biri olmasını sağlamak istiyoruz. Virüsün yeni varyantları sebebiyle dünyadaki sıkıntılar bir müddet daha devam edecek olsa da Türkiye bu süreci başarıyla geride bırakacaktır. Geçtiğimiz ayın sonunda yaptığımız son kabine toplantısında haziranla birlikte başlayacak yeni dönemi paylaşmıştık. Bugünkü (dünkü) toplantımızda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz hususların istişaresini yaptık.