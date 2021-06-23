1 Temmuz itibariyle başlıyor: İşte alınan yeni kararlar ve normalleşme planı..

TURİZME KDV DESTEĞİNE DEVAM

“Türkiye, sağlık hizmetlerinden gıda zincirinin devamlılığına kadar her alanda salgın döneminin dünyada parlayan yıldızı oldu. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerden etkilenen her kesimin üzerindeki yükü teşvik paketleriyle azalttık. Kısıtlamaları üretim ve istihdam üzerinde olumsuz etki yapamayacak şekilde uyguladık. Uygun fiyatlı yem hammaddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden kira ve ciro desteğine kadar pek çok yöntemle destekledik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz."