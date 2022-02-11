1 yaşındaki oğlunu sıcakta arabada bırakıp kumar oynamaya giden anneye ceza yağdı
Avustralya Melbourne'de Kaija Millar isimli kadın, 14 aylık oğlunu arabada bırakıp kumar oynamaya gitti. Yaklaşık 5 saat kavurucu sıcakta arabada kalan küçük çocuk ölmeyken üzereyken kurtarıldı.
34 yaşındaki Kaija Millar, 15 Ocak 2020'de kumar oynamak için bir Point Cook oteline geldi. Arabayı sabah 10'da otelin önüne park edip henü 14 aylık olan oğlu Easton'ı arabaya bıraktı ve kapıları kilitledi.
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Millar geri döndüğünde, 5 saat boyunca arabanın içinde kalan Easton'ın ağzından köpükler geliyordu ve hareket etmiyordu.
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Oğlunu o halde gören Millar, otele gidip insanlardan yardım istedi. Yardım isterken insanlara bölgede yangın olduğunu ve dumandan etkilenmesin diye oğlunu arabaya koyup klimayı açık bıraktığını söyledi.
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Ancak güvenlik kamerası görüntüleri Millar'ın anlattıklarının tam tersini gösteriyordu. Millar mahkemede suçunu itiraf etti.
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