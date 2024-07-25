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10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksekliği tüketicilerin krediye erişimini engellerken bankalar, 35.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız yeni müşteri kredi kampanyalarını duyurdu.

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı - Resim: 1

Akbank - Yeni müşterilere özel ihtiyaç kredisi

Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 6 ay
Tutar : 20.000 TL

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10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı - Resim: 2

Albaraka - 3 Ay Ertelemeli Finansman - Yeni Müşterilere Özel

Kâr Payı Oranı: Yüzde 0
Vade : 6 ay
Tutar : 15.000 TL

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10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı - Resim: 3

Denizbank - Yeni Müşterilere Özel

Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 3 ay
Tutar : 15.000 TL

Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 6 ay
Tutar : 10.000 TL

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10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı - Resim: 4

Enpara - Masrafsız İhtiyaç Kredisi / Yeni Müşterilere Özel

Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 3 ay
Tutar : 20.000 TL

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