10 bankadan masrafsız faizsiz 35 bin TL'ye ulaşan kredi imkanı
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksekliği tüketicilerin krediye erişimini engellerken bankalar, 35.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız yeni müşteri kredi kampanyalarını duyurdu.
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Akbank - Yeni müşterilere özel ihtiyaç kredisi
Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 6 ay
Tutar : 20.000 TL
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Albaraka - 3 Ay Ertelemeli Finansman - Yeni Müşterilere Özel
Kâr Payı Oranı: Yüzde 0
Vade : 6 ay
Tutar : 15.000 TL
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Denizbank - Yeni Müşterilere Özel
Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 3 ay
Tutar : 15.000 TL
Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 6 ay
Tutar : 10.000 TL
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Enpara - Masrafsız İhtiyaç Kredisi / Yeni Müşterilere Özel
Faiz oranı : Yüzde 0
Vade : 3 ay
Tutar : 20.000 TL
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