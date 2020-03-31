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  3. 31 Mart 2020 11:31

10 bin liralık kredi için başvurular başlıyor

Kamu bankaları koronavirüs salgını nedeniyle bireysel müşterileri için yeni kredi kampanyası başlattı. Hane geliri 5 bin liranın altında olanlara 6 ay geri ödemesiz kredi verilecek.

10 bin liralık kredi için başvurular başlıyor

Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlattı. Krediye hane halkı geliri aylık 5.000 lira ve altında olanlar başvurabilecek.

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10 bin liralık kredi için başvurular başlıyor

Bir başka deyişle krediden; asgari ücretli, emekli, serbest meslek mensupları ile orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar yararlanabilecek.

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10 bin liralık kredi için başvurular başlıyor

Posta Gazetesi'nin haberine göre, kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.

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10 bin liralık kredi için başvurular başlıyor

6 ay nefes olacak

Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular yarın (1 Nisan) itibarıyla alınacak.

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