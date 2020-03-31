10 bin liralık kredi için başvurular başlıyor
Kamu bankaları koronavirüs salgını nedeniyle bireysel müşterileri için yeni kredi kampanyası başlattı. Hane geliri 5 bin liranın altında olanlara 6 ay geri ödemesiz kredi verilecek.
Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlattı. Krediye hane halkı geliri aylık 5.000 lira ve altında olanlar başvurabilecek.
Bir başka deyişle krediden; asgari ücretli, emekli, serbest meslek mensupları ile orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar yararlanabilecek.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.
6 ay nefes olacak
Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular yarın (1 Nisan) itibarıyla alınacak.