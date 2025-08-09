  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci?

10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci?

ORC Araştırma, ağustos sayında 10 büyükşehirde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? - Resim: 1

ORC Araştırma, 1–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 büyükşehirde 16 bini aşkın katılımcıyla siyasi eğilim anketi gerçekleştirdi. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette seçmenlere, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

1 / 13
10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? - Resim: 2

Araştırma Diyarbakır, Malatya, Kayseri, Konya, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Denizli ve İzmir illerini kapsadı. İşte sonuçlar:

2 / 13
10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? - Resim: 3

DİYARBAKIR

DEM Parti: %51,2

AK Parti: %20,6

CHP: %11,7

3 / 13
10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci? - Resim: 4

MALATYA

AK Parti: %35,5

CHP: %23,6

MHP: %8,6

YRP: %7,1

4 / 13