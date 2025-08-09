10 büyükşehirde seçim anketi: Hangi ilde hangi parti birinci?
ORC Araştırma, ağustos sayında 10 büyükşehirde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma, 1–6 Ağustos 2025 tarihleri arasında 10 büyükşehirde 16 bini aşkın katılımcıyla siyasi eğilim anketi gerçekleştirdi. Yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan ankette seçmenlere, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Araştırma Diyarbakır, Malatya, Kayseri, Konya, Antalya, Adana, Bursa, Balıkesir, Denizli ve İzmir illerini kapsadı. İşte sonuçlar:
DİYARBAKIR
DEM Parti: %51,2
AK Parti: %20,6
CHP: %11,7
MALATYA
AK Parti: %35,5
CHP: %23,6
MHP: %8,6
YRP: %7,1
