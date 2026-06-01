10 gündür haber alınamıyordu, cansız bedeni apartmandan çıktı!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, apartmanın asansör boşluğunda ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi'nde yaşayan 74 yaşındaki F.F.’den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan ekipler, F.’nin telefon sinyallerini incelemeye aldı.
İncelemede, sinyallerin yaşadığı apartmandan geldiği tespit edildi. Binada arama çalışması başlatıldı.
Aramada, F.F.’nin cansız bedenine apartmanın asansör boşluğunda ulaşıldı. F.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.(DHA)
