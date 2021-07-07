10 ilde balon balığı alımı yapılacak: Benekli 5 TL, diğerleri 50 kuruş
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, zehirli balık balığı alımı yapılacak iller, alım noktaları, günler ve saatleri belirlendi. Benekli için 5 TL, diğer türleri için 50 kuruş ödeme yapılacak balıkçılardan üç yıl boyunca yılda 5,5 milyon adet balon balığı alımı yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığının Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki popülasyonunu azaltmak amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama kapsamında balıkçılara avladıkları balon balıklarına karşı ücret ödenecek. Benekli için 5 TL, diğer türler içinse 50 kuruş ödeme yapılacak uygulamaya önceki gün Antalya'da Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay'ın katılımıyla start verilmdi. Balon balığı avlayan üç kişiye de avladıkları miktarlara göre ilk çekleri teslim edildi.
10 İLDE 64 ALIM NOKTASI
Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında belirlenen balon balığı teslim alım noktaları ve zamanlarına ait listeye göre Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde alım yapılacağı duyuruldu. Bu yıldan başlayıp üç yıl sürecek uygulamada her yıl 5,5 milyon adet balon balığı alımı yapılacak. Bu yıl Ege Denizi'ne kıyısı olan iller ile birlikte alım yapılacak il sayısı 10'a yükselirken, bu illerde 64 noktada balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla alım yapılacak.
EGE İLLERİ DE KAPSAMA GİRDİ
İlki geçen yıl başlatılan zehirli balon balıklarının balıkçılar tarafından avlanarak, ekosistemdeki popülasyonunun azaltılmasına yönelik avcılığı karşılığında balıkçılara ödeme yapılan iller bu yıl Akdeniz'in yanısıra Ege'yi de kapsıyor. Bu durum, balon balığı popülasyonunun Ege Denizi'nde de arttığını gösteriyor.
NOKTALAR VE SAATLERİ
Alım yapılacak iller ve noktalar şöyle:
Adana'da Karataş (Salı- Perşembe) ve Yumurtalık (Salı) balıkçı barınaklarında 09.00- 12.00 arasında.
Antalya'da Aksu- Kumköy ve Alanya Balıkçı Barınağı'nda (Pazartesi- Çarşamba- Cuma), Manavgat Irmağı Boğaz Çekek Yeri ve Finike Balıkçı Barınağı'nda (Pazartesi- Perşembe), Side Balıkçı Barınağı ve Kemer Karayer Deresi'nde (Salı- Cuma), Belek ve Kalkan Balıkçı Barınağı'nda (Çarşamba), Boğazkent, Gazipaşa Manavlar Çarşısı ve Kaş Balıkçı Barınağı'nda (Pazartesi- Cuma) saat 09.00- 12.30 arasında alım yapılacak.