10 ilde balon balığı alımı yapılacak: Benekli 5 TL, diğerleri 50 kuruş

10 İLDE 64 ALIM NOKTASI

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında belirlenen balon balığı teslim alım noktaları ve zamanlarına ait listeye göre Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla illerinde alım yapılacağı duyuruldu. Bu yıldan başlayıp üç yıl sürecek uygulamada her yıl 5,5 milyon adet balon balığı alımı yapılacak. Bu yıl Ege Denizi'ne kıyısı olan iller ile birlikte alım yapılacak il sayısı 10'a yükselirken, bu illerde 64 noktada balıkçı barınakları ve tarım ilçe müdürlükleri aracılığıyla alım yapılacak.