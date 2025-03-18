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10 ilde seçim anketi sonuçları açıklandı: CHP 8, AK Parti 2 ilde birinci çıktı

ORC Araştırma, 10 şehirde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. İşte Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Manisa, Aydın ve Erzincan'da partilerin oy oranları...

10 ilde seçim anketi sonuçları açıklandı: CHP 8, AK Parti 2 ilde birinci çıktı - Resim: 1

Muhalefetin erken seçim çağrıları gündemdeki yerini korurken kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. ORC Araştırma, 10 şehirde yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket yapılan iller arasında Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Manisa, Aydın ve Erzincan yer aldı. 

12-16 Mart tarihleri arasında yapılan ankete katılanlara ''Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.

İşte son seçim anketinin sonuçları...

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10 ilde seçim anketi sonuçları açıklandı: CHP 8, AK Parti 2 ilde birinci çıktı - Resim: 2

AYDIN SEÇİM ANKETİ

CHP: % 40,9
AK Parti: % 25,8

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10 ilde seçim anketi sonuçları açıklandı: CHP 8, AK Parti 2 ilde birinci çıktı - Resim: 3

ERZİNCAN SEÇİM ANKETİ

CHP: % 43
AK Parti: % 34,1

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10 ilde seçim anketi sonuçları açıklandı: CHP 8, AK Parti 2 ilde birinci çıktı - Resim: 4

KOCAELİ SEÇİM ANKETİ

AK Parti: % 35,2
CHP: % 28,9

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