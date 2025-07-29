10 kahramanın şehit olduğu bölgeden yürek yakan görüntüler

Seyitgazi ilçesinde başlayıp 1 hafta önce başlayan orman yangınında 5 kişilik AKUT ekibi ve 5'i de orman işçilerinden oluşan toplam 10 kişi şehit olmuştu. Yeşil Vatan için canlarını veren kahramanların şehit olduğu alan dron ile havadan görüntülendi.