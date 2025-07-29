10 kahramanın şehit olduğu bölgeden yürek yakan görüntüler
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangına müdahale eden 10 kahramanın şehit olduğu alana yakın bir noktada yanan araçlar görüntülendi.
Kaynak: İHA
Seyitgazi ilçesinde başlayıp 1 hafta önce başlayan orman yangınında 5 kişilik AKUT ekibi ve 5'i de orman işçilerinden oluşan toplam 10 kişi şehit olmuştu. Yeşil Vatan için canlarını veren kahramanların şehit olduğu alan dron ile havadan görüntülendi.
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Öte yandan alandan 1 su tankerinin çekildiği ve yerde sürükleme izlerinin olduğu görüldü.
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Geride kalan Eyüp Dereli'nin kullandığı dozer, Tolunay Kocaman'ın kullandığı arazöz ve AKUT ekibine ait pikap aracının demir yığınına dönmüş halleri yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Bazı araçların demir aksamalarının eridiği ve eriyen maddenin yere aktığı görüldü.
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