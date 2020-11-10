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  3. 10 Kasım 2020 12:15

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken ile dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, Antalya'nın Kaş ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 10 metrelik dalış gerçekleştirdi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış

Dünya rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, 10 Kasım Atatürk`ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri`nde gençler ve çocuklarla bir araya geldi. 

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış

Birgül Erken, organizasyonda ilk olarak bir grup ile denizde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Türk bayrağı ve 10 metrekarelik Atatürk posteri açtı. 

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış

Milli sporcu, daha sonra dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak ile 10 metre derinliğe dalış yaparak, 30 metrekarelik Atatürk posteri önünde 1 dakika saygı duruşunda bulundu. 

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel dalış

Programın sonunda konuşan Birgül Erken, Atatürk`ün hatırası önünde saygıyla eğildiklerini, suyun altında nefeslerini tutarak Atatürk`ü selamladıklarını söyledi. 

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