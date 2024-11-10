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10 Kasım'da Anıtkabir doldu taştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

Kaynak: DHA
10 Kasım'da Anıtkabir doldu taştı - Resim: 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı vefat yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi.

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10 Kasım'da Anıtkabir doldu taştı - Resim: 2

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı. 

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10 Kasım'da Anıtkabir doldu taştı - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. 

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10 Kasım'da Anıtkabir doldu taştı - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte Anıtkabir'de hayat durdu.

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