10 katlı bina saniyeler içinde tuzla buz oldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 10 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkımı kameralara yansıdı. Çökmeyle etrafı toz bulutu kapladı. (DHA)
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