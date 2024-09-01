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  4. 10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı

10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında yangın paniğe neden oldu.

10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. 

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10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı - Resim: 2

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı - Resim: 3

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. 

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10 katlı binada korkutan yangın: Alevler çatıyı sardı - Resim: 4

Alevler çatı katına yayılarak mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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