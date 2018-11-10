  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Kasım 2018 14:58

10 kilometrelik Ata'ya Saygı Zinciri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla oluşturulan saygı zinciri 10 kilometreyi buldu.

10 kilometrelik Ata'ya Saygı Zinciri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.

1/ 13
10 kilometrelik Ata'ya Saygı Zinciri

Fenerbahçe Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan saygı zinciri 10 kilometreyi buldu.

2/ 13
10 kilometrelik Ata'ya Saygı Zinciri

Anmaya, saygı zincirinde yer alan vatandaşların yanı sıra Türk bayrakları ile donatılmış teknelerde bulunan vatandaşlar ile denizde bulunan sörf ve yelken sporcuları da katıldı.

3/ 13
10 kilometrelik Ata'ya Saygı Zinciri

Etkinlikte, Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM