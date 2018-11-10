10 kilometrelik Ata'ya Saygı Zinciri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla oluşturulan saygı zinciri 10 kilometreyi buldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu.
Fenerbahçe Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan saygı zinciri 10 kilometreyi buldu.
Anmaya, saygı zincirinde yer alan vatandaşların yanı sıra Türk bayrakları ile donatılmış teknelerde bulunan vatandaşlar ile denizde bulunan sörf ve yelken sporcuları da katıldı.