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10 masaj salonuna fuhuş operasyonu: 74 kadın kurtarıldı

Konya'da 10 farklı masaj salonuna yönelik düzenlenene fuhuş operasyonunda 28 şüpheli yakalanırken, 74 kadın kurtarıldı.

Kaynak: DHA
10 masaj salonuna fuhuş operasyonu: 74 kadın kurtarıldı - Resim: 1

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, 3 ayın ardından 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen büyük çaplı bir operasyon düzenledi. 

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10 masaj salonuna fuhuş operasyonu: 74 kadın kurtarıldı - Resim: 2

90 ekipten oluşan ve toplamda 239 polisin görev aldığı operasyon, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 

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10 masaj salonuna fuhuş operasyonu: 74 kadın kurtarıldı - Resim: 3

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhuş yaptıkları tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarıldı.

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10 masaj salonuna fuhuş operasyonu: 74 kadın kurtarıldı - Resim: 4

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; yüklü miktarda para, çeşitli dövizler ve altın ele geçirildi. 915 bin 610 lira nakit Türk lirası, 530 euro, 175 dolar, 5 Ukrayna grivnası, 5 Gürcistan larisi ve 18 gram altına el konuldu. 

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