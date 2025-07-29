10 metrelik ağaç 4 aracın üzerine devrildi

Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye belediye, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, motorlu testere ile araçların üzerine devrilen dal parçalarını kaldırdı.