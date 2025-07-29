10 metrelik ağaç 4 aracın üzerine devrildi
Bartın'da ırmak kenarındaki kavak ağacının devrilmesi sonucu 4 araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 13.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi’nde Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri arkasındaki ırmak kenarında meydana geldi. Otopark kenarında bulunan ve kökünden çürüyen 10 metre boyundaki kavak ağacı, otoparkta park halindeki 3 otomobil ve hafif ticari aracın üzerine devrildi.
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Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye belediye, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, motorlu testere ile araçların üzerine devrilen dal parçalarını kaldırdı.
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Hasar gören araçlar, çekicilerle sanayiye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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