10 milyon yıl öncesine ait... Kayseri'de heyecanlandıran keşif

‘İLGİNÇ VE HEYECAN VERİCİ’

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, “Yaptığımız kazı çalışmalarındaki lokasyonumuz eski Hırka Mahallesi olarak isimlendirilen bir yer. Baraj yapılması nedeniyle bu köy sular altında kalacak diye köy taşınmış. Geçtiğimiz yıl fosilleri baraj kıyısındaki toprak altında bulmuştuk. Şimdi ise, tüf mağara içerisinde bulduk. Burada bulmamız çok ilginç. Tüfler volkan patlamasının ardından soğuması ile oluşan yapılar. Bu bölgede çok yaygın bulunuyor. Genelde canlılara ait fosilleri yanmış olarak buluyorduk. İlk kez böyle bir fosil var. Son derece ilginç ve heyecan verici. Kazı çalışması ile fosili bulunduğu yerden çıkarıp incelemeye alacağız. Bu 7 ile 10 milyon yıl öncesi olarak nitelendireceğimiz bir fosil" diye konuştu.