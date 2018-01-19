10 otobüs komando bölgeye geldi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli birliklerden gönderilen 10 otobüs komando Hatay'a geldi.
Türkiye'nin değişik bölgelerinden gönderilen komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi.
Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.
Afrin'e yönelik top atışlarının sesleri Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır mahallelerinde duyulurken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanlar yükseldi.