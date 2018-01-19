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  3. 19 Ocak 2018 19:42

10 otobüs komando bölgeye geldi

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli birliklerden gönderilen 10 otobüs komando Hatay'a geldi.

10 otobüs komando bölgeye geldi

Türkiye'nin değişik bölgelerinden gönderilen komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Komandolar, ilgili birliklere sevk edildi.

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10 otobüs komando bölgeye geldi

Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.

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10 otobüs komando bölgeye geldi

Afrin'e yönelik top atışlarının sesleri Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır mahallelerinde duyulurken, Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanlar yükseldi.

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10 otobüs komando bölgeye geldi

Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'nde vatandaşlarca evlere ve cami minaresine Türk bayrakları asıldı.

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