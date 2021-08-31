10 soruda salgın döneminde yüz yüze eğitim
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacak. İşte yüz yüze eğitim hakkında merak edilenler...
19 vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde eğitim, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak kimi zaman uzaktan, kimi zaman da yüz yüze yürütüldü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 6 Ağustos'ta bakanlık görevini devralmasının ardından, "Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir" açıklamaları ile tam zamanlı yüz yüze eğitim hazırlıkları 1,5 yılın ardından ülke genelinde hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi, aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceklerini açıkladı.
"COVID-19 SALGININDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER REHBERİ" HAZIRLANDI
Ülke genelinde tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, tıpkı salgın öncesinde olduğu gibi 6 Eylül itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Ailelerin de çocukları için servis, yemekhane, kılık kıyafet ve kırtasiye malzemeleri gibi okul hazırlıkları sürüyor. Yüz yüze eğitim hazırlıkları sırasında velilerin ve eğitim çalışanlarının gündemini okullarda alınacak COVID-19 tedbirleri oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile belirlenen önlemler, 24 Ağustos'ta il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde, servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar tek tek sıralandı.
UYUM EĞİTİMİ YARIN BAŞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca, yüz yüze eğitim öncesinde insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçlarını gidermek için hazırlık yürütüldü. Öte yandan, bu yıl öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinde de değişikliğe gidildi. Bu yılki seminerler, bugün itibarıyla başlayacak ve 3 Eylül'e kadar sürecek. Öğretmenlere yönelik seminerleri bu sene tamamen COVID-19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirler oluşturacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ise yarından itibaren 3 gün boyunca uyum eğitimine katılacak. Öte yandan, bu yılki eğitim öğretim dönemine, 3 Eylül itibarıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen de katılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI
İşte yarından itibaren uyum eğitimiyle başlayacak yüz yüze eğitim hakkında merak edilenler.
Türkiye genelinde eğitim alan 18 milyon dolayında öğrencinin tümü için yüz yüze eğitim ne zaman başlatılacak? Yüz yüze eğitim, tam zamanlı mı olacak? 1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenlenecek. Bu öğrenciler, okullara belirli saatlerde gelecekler, okula alışmaya başlayacaklar, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler. Uyum eğitiminde öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.