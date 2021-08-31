10 soruda salgın döneminde yüz yüze eğitim

19 vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde eğitim, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak kimi zaman uzaktan, kimi zaman da yüz yüze yürütüldü. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 6 Ağustos'ta bakanlık görevini devralmasının ardından, "Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir" açıklamaları ile tam zamanlı yüz yüze eğitim hazırlıkları 1,5 yılın ardından ülke genelinde hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi, aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceklerini açıkladı.