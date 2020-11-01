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  3. 01 Kasım 2020 23:25

10 yaşındaki Elif gözyaşları ile toprağa verildi

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif İnan, gözyaşları ile toprağa verildi.

10 yaşındaki Elif gözyaşları ile toprağa verildi

İzmir’de meydana gelen depremin ateşi, Bursa’nın Orhangazi ilçesine de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hasan- Bahriye İnan çiftinin, 10 yaşındaki kızları Elif İnan, Bayraklı’daki evlerinde tek başına olduğu esnada depreme yakalandı. Küçük Elif yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.

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10 yaşındaki Elif gözyaşları ile toprağa verildi

22 SAAT SONRA ULAŞILDI Depremin meydana geldiği sırada işte olan anne ve baba sarsıntının hemen ardından geldikleri evlerinin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadı. Talihsiz Elif’in cansız bedenine, yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Elif İnan’ın, 14 yaşındaki ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve geldikleri, Aylin'in evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, Elif İnan’ın tek başına eve çıktığı öğrenildi.

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10 yaşındaki Elif gözyaşları ile toprağa verildi

YÜZLERCE KİŞİ UĞURLADI Elif İnan’ın cenazesi, gece saatlerinde Orhangazi ilçesine getirildi. Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan köy meydanındaki cenaze töreninde anne Bahriye İnan, baba Hasan İnan ve depremden kıl payı kurtulan ablası Aylin İnan gözyaşlarına boğuldu. 

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10 yaşındaki Elif gözyaşları ile toprağa verildi

Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna'nın kıldırdığı cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, bürokratlar, siyasiler ve binlerce vatandaş katıldı. Elif İnan, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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