10 yaşındaki Elif gözyaşları ile toprağa verildi

İzmir’de meydana gelen depremin ateşi, Bursa’nın Orhangazi ilçesine de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hasan- Bahriye İnan çiftinin, 10 yaşındaki kızları Elif İnan, Bayraklı’daki evlerinde tek başına olduğu esnada depreme yakalandı. Küçük Elif yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti.