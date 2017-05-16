10 yıl erkek gibi gezdi ! Tecavüzle suçlanınca...

Pili Hussein Tanzanya'da kalabalık bir ailede büyüdü. Çok sayıda çiftliği, 6 eşi ve 38 çocuğu olan bir hayvan çiftliği sahibinin kızıydı. İyi bir şekilde yetiştirilse de çocukluğuyla ilgili hoş anıları yok. "Babam bana oğlan gibi davranıyordu ve hayvanlarla ilgilenmemi istiyordu. Bu hayatı hiç sevmiyordum" diye anlatıyor Pili. Ama evliliği çok daha kötüydü ve 31 yaşında eşini terk etti. İş ararken kendisini Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerindeki Mererani kasabasında buldu. Burası nadir bulunan mavi renkli tanzanit taşının dünyada çıkarıldığı tek yer. Pili "Okula gitmediğim için çok seçeneğim yoktu" diyor ve ekliyor:





