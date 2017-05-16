10 yıl erkek gibi gezdi ! Tecavüzle suçlanınca...
Pili Hussein Tanzanya'da kalabalık bir ailede büyüdü. Çok sayıda çiftliği, 6 eşi ve 38 çocuğu olan bir hayvan çiftliği sahibinin kızıydı. İyi bir şekilde yetiştirilse de çocukluğuyla ilgili hoş anıları yok. "Babam bana oğlan gibi davranıyordu ve hayvanlarla ilgilenmemi istiyordu. Bu hayatı hiç sevmiyordum" diye anlatıyor Pili. Ama evliliği çok daha kötüydü ve 31 yaşında eşini terk etti. İş ararken kendisini Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun eteklerindeki Mererani kasabasında buldu. Burası nadir bulunan mavi renkli tanzanit taşının dünyada çıkarıldığı tek yer. Pili "Okula gitmediğim için çok seçeneğim yoktu" diyor ve ekliyor:
"Kadınların madene girmesine izin verilmiyordu bu yüzden cesur bir erkek gibi, güçlü bir insan gibi girdim. Büyük beden kıyafetler aldım ve erkek gibi giyindim.Adımı da değiştirdim. İnsanlar bana 'Hussein Amca' diyordu. Kimseye gerçek adım Pili'yi söylemedim. Bugün bile madende beni Hussein Amca olarak tanırlar."
Grafit kayaların içindeki damarlarda tanzanit bulmayı uman Pili, yüzlerce metre derinliğe inen dar, sıcak ve pis tünellerde günde 10-12 saat çalışıyordu. "Madende 600 metre derine inebiliyordum. Bunu çoğu erkekten daha cesurca yapıyordum. Çok güçlüydüm ve bir erkekten beklenen ne varsa yerine getirebiliyordum" diyor ve kadın olduğundan kimsenin şüphelenmediğini söylüyor:
"Goril gibi davranıyordum. Kavga ediyordum, ağzım bozuktu, yanımda Maasai savaşçıları gibi büyük bıçak taşıyordum. Kimse kadın olduğumu düşünmüyordu çünkü her şeyi erkek gibi yapıyordum." Yaklaşık bir yıl sonra iki büyük tanzanit öbeği bulan Pili'nin talihi değişti. Eline geçen parayla kendisine, annesine, babasına ve ikiz kardeşine yeni evler yaptı, kendine de yeni madencilik araçları aldı ve yanında madenciler çalıştırmaya başladı.