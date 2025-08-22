10 yıl önce hizmete açıldı ama sadece 1 kez kullanıldı...

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinin en büyük sıkıntılarından olan tarım arazilerinin sulama sıkıntısını ortadan kaldırmak için Üzümlü Belediyesi tarafından hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenip, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, 40 bin m3 kapasite alanına sahip "Üzümlü KÖS Göleti Projesi" 1 milyon 800 bin TL harcanarak tamamlanarak 2016 yılında hizmete sunulmuştu.