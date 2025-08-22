10 yıl önce hizmete açıldı ama sadece 1 kez kullanıldı...
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 2015 yılında yapımına başlanan ve 2016 yılında ilçe halkının hizmetine sunulan KÖS Sulama Göleti Havuzu, sulama sorununa çözüm olamadı. 10 yıl önce yapılan havuz bir kez suyla doldu.
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinin en büyük sıkıntılarından olan tarım arazilerinin sulama sıkıntısını ortadan kaldırmak için Üzümlü Belediyesi tarafından hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenip, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen, 40 bin m3 kapasite alanına sahip "Üzümlü KÖS Göleti Projesi" 1 milyon 800 bin TL harcanarak tamamlanarak 2016 yılında hizmete sunulmuştu.
Üzümlü Dereboğazı mevkiinde HES’in kuyruk suyunun düzenli olarak depolanıp sulama suyu ihtiyacına göre tarım arazilerine su dağıtımı yapacak gölet ile Üzümlü tarımında yaşanan sulama suyu sorununun da ortadan kaldırılması hedeflenmişti.
10 yıl önce hizmete sunulan KÖS Göleti Projesi yaz mevsiminde ortaya çıkan sulama sorunu çözemedi.
Gölet 10 yılda bekleneni veremezken su sızdırması sorunu yaşandı. İlçe halkı ve çiftçiler ise göletin yeniden faal duruma gelmesini çevre derelerden gelen suların bu gölette biriktirilerek yaz aylarında sulama sorunu yaşanan zamanlarda devreye alınmasını istiyor.