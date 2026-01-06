10 yıldır teslim edilmeyen ev yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü

  1. Anasayfa
Adana'da bir kişi, 10 yıl boyunca ödemesini yaptığı evi teslim etmediği iddiasıyla müteahhidin oğlu R.C.Y.'yi tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Kaynak: DHA
Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre; S.S. (32), R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca ödeme yaptı. Ancak aradan geçen sürede hala evini teslim alamayan S.S., R.Y.'e ait inşaat şirketine gitti. 

Burada, S.S. ile müteahhittin oğlu R.C.Y. (33) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile S., tabanca ile önce R.C.Y.'ın, ardından da kendi başına ateş etti. 

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan R.C.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y. de hastanede hayatını kaybetti. 

Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

