10 yıllık Derya Uluğ ve Asil Gök aşkında sonunda nikah tarihi belli oldu
"Okyanus" ve "Canavar" gibi hit şarkılarla tanınan Derya Uluğ, 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asil Gök ile evlenme kararı aldı. Doğum gününde aldığı sürpriz evlilik teklifiyle mutluluğunu ikiye katlayan ünlü şarkıcının yıl sonunda nikah masasına oturacağı öğrenildi.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Derya Uluğ ile uzun süredir aynı sahneyi ve hayatı paylaştığı müzisyen sevgilisi Asil Gök, ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı.
Haber3com'un edindiği bilgilere göre; 10 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, bu yılın sonunda nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirecek.
"Okyanus" ve "Canavar" gibi hit şarkılarıyla listeleri altüst eden, hem sahne performansıyla hem de iddialı tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ, geçtiğimiz dönemde unutulmaz bir sürpriz yaşamıştı.
Ünlü şarkıcı, 10 yıllık hayat arkadaşı Asil Gök'ten kendi doğum gününde aldığı romantik evlilik teklifiyle çifte mutluluk yaşamış ve bu özel anları sevenleriyle paylaşmıştı.