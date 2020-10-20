10 yıllık kariyerinden o iş için vazgeçti

Elazığ'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız (40), 10 yıl önce BOTAŞ bünyesinde saha kontrol mühendisi olarak çalışırken Niğde'de İtalyanlara ait elma bahçesini gördü. Gördüğü bahçeden etkilenen Yıldız, çalıştığı kurumdan istifa ederek 2 kardeşiyle birlikte elma üretimi için şirket kurdu. Şirketin kurulmasının ardından merkeze bağlı Bulutlu köyünde 250 dekar alan üzerinde telli terbiye sistemi ile bodur elma olarak nitelendirilen fidanları dikti. Daha sonra eğitim için İtalya'ya giden Yıldız, aldığı eğitimin ardından Elazığ'a döndü. 10 yılda 92 bin elma ağacına ulaşan Yıldız ve kardeşleri, yılda ortalama bin ton elma üretmeye başladı. Her sezon 40 kişiye de istihdam sağlayan Yıldız ailesi, Elazığ başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ne elma ihraç ediyor.