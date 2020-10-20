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  3. 20 Ekim 2020 12:55

10 yıllık kariyerinden o iş için vazgeçti

Elazığ'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, BOTAŞ bünyesinde mühendis olarak çalışmaktaydı. Yaşanan bir olaydan etkilenerek mühendisliği bırakan Yılmaz'ın yeni mesleği ise duyanları şaşırttı. İtalya'ya giderek yeni mesleği için eğitim alan Murat Yılmaz, Türkiye'ye döndükten sonra kardeşleri ile bir arazi alarak üretime başladı.

10 yıllık kariyerinden o iş için vazgeçti

BİN TON ÜRETİM YAPIYOR BOTAŞ bünyesinde çeşitli kentlerde mühendis olarak çalışırken elma yetiştiriciliğine merak saran Murat Yıldız (40), 10 yıl önce kariyerini bırakıp, İtalya'da elma yetiştiriciliği üzerine eğitim gördü. Türkiye'ye dönen Yılmaz, Elazığ'da kardeşleri ile satın aldıkları arazide kurdukları elma bahçesinde 10 yılda 92 bin ağaca ulaştı. Her sezon 40 kişiyi istihdam eden Yıldız, yılda ortalama bin ton üretim gerçekleştiriyor.

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10 yıllık kariyerinden o iş için vazgeçti

Elazığ'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız (40), 10 yıl önce BOTAŞ bünyesinde saha kontrol mühendisi olarak çalışırken Niğde'de İtalyanlara ait elma bahçesini gördü. Gördüğü bahçeden etkilenen Yıldız, çalıştığı kurumdan istifa ederek 2 kardeşiyle birlikte elma üretimi için şirket kurdu. Şirketin kurulmasının ardından merkeze bağlı Bulutlu köyünde 250 dekar alan üzerinde telli terbiye sistemi ile bodur elma olarak nitelendirilen fidanları dikti. Daha sonra eğitim için İtalya'ya giden Yıldız, aldığı eğitimin ardından Elazığ'a döndü. 10 yılda 92 bin elma ağacına ulaşan Yıldız ve kardeşleri, yılda ortalama bin ton elma üretmeye başladı. Her sezon 40 kişiye de istihdam sağlayan Yıldız ailesi, Elazığ başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ne elma ihraç ediyor.

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10 yıllık kariyerinden o iş için vazgeçti

''ÇOK ETKİLENDİK VE BU İŞİ YAPMAYA KARAR VERDİK'' Murat Yıldız, 10 yıl önce iş için gittiği Niğde'de, İtalyanların 7 bin dönüm üzerine kurulu elma bahçesini görünce çok etkilendiğini ve kardeşleriyle beraber bu işi yapmaya karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

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10 yıllık kariyerinden o iş için vazgeçti

"İtalyanlarda bize çok destek oldu ve yapabilirsiniz dediler. 2010 yılında bu bahçeye gelerek arazide fidan yerlerini hazırladık ve İtalyanların telli terbiye sistemini kurduk. Ondan sonra fidanlarımız geldi. Bahçeyi kurduktan sonra İtalya'ya gittim. Oradaki bahçeleri ve fuarları gezdim.

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