10 yıllık sır çözüldü! Mezdeke Aynur'un katil zanlısı olay yerine getirildi

İFADESİ ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.G., ilk sorgusunun ardından cinayeti itiraf etti. Avukat eşliğinde alınan ifadesinde de Aynur Kambur’u öldürdüğünü söyleyen G.'ün olayı tüm detayları ile anlattığı belirtildi. Şüpheli G.'ün "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

'KARGOCU OLDUĞUMU SÖYLEYEREK KAPIYI AÇTIRDIM'

Olay günü yanına silahını alarak Avcılar’dan metrobüse bindiğini anlatan B.G., "Onun evinin önüne kadar yürüdüm. Bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş ettikten sonra oradan yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm. Orada silahı denize attıktan sonra tekrar evime döndüm" dediği öğrenildi.