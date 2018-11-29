100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

"Ertuğrul'un bir el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen özgün bir ürün. Hareket sistemine eklenen flipper mekanizması, her türlü arazi ile yüzey alanında daha yüksek hareket yeteneği sağlanmakla birlikte robot kolun erişim kapasitesini arttırıldı.