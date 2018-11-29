100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi
Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aselsan'da yerli ve millî olarak geliştirilen ve üretilen 'Ertuğrul Bomba İmha Robotu' projesinde son teslimatların gerçekleştiği bildirildi.
Bu kapsamda, toplamda 100 adet 'Ertuğrul robotu' süresinden önce Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
ERTUĞRUL BOMBA İMHA ROBOTU
'Ertuğrul Bomba İmha Robotu'nun özellikleri hakkında ise şu bilgi verildi:
"Ertuğrul'un bir el yapımı patlayıcıların zorlu koşullar altında, güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi için ASELSAN tarafından geliştirilen özgün bir ürün. Hareket sistemine eklenen flipper mekanizması, her türlü arazi ile yüzey alanında daha yüksek hareket yeteneği sağlanmakla birlikte robot kolun erişim kapasitesini arttırıldı.