100 bin TL kredi için şartlar değişti!
Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli kredi kampanyasını sona erdirmesinin ardından faiz oranlarında artış görüldü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka kredi faizleri...
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:
HALKBANK Kredi tutarı: 100.000 lira Kredi faizi: 1.19 Aylık ödeme: 1569 lira Toplam geri ödeme: 188.344 lira
ZİRAAT BANKASI Kredi tutarı: 100.000 lira Kredi faizi: 1.19 Aylık ödeme: 1569 lira Toplam geri ödeme: 189.677 lira