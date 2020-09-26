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  3. 26 Eylül 2020 17:21

100 bin TL kredi için şartlar değişti!

Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli kredi kampanyasını sona erdirmesinin ardından faiz oranlarında artış görüldü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte banka banka kredi faizleri...

100 bin TL kredi için şartlar değişti!

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

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100 bin TL kredi için şartlar değişti!

HALKBANK Kredi tutarı: 100.000 lira Kredi faizi: 1.19 Aylık ödeme: 1569 lira Toplam geri ödeme: 188.344 lira

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100 bin TL kredi için şartlar değişti!

ZİRAAT BANKASI Kredi tutarı: 100.000 lira Kredi faizi: 1.19 Aylık ödeme: 1569 lira Toplam geri ödeme: 189.677 lira

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100 bin TL kredi için şartlar değişti!

VAKIFBANK Kredi tutarı: 100.000 lira Kredi faizi: 1.29 Aylık ödeme: 1642 lira Toplam geri ödeme: 197.645 lira

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