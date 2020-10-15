100 kiloluk dev gravyer peyniri

Hile kabul etmeyen ve peynirlerin kralı olarak tanımlayan iki yıllık gravyer peynirini satış için keserek ikiye ayıran Tarık Boy, "Kars'ımızın meşhur gravyer peynirini 100 kilogram yaptık. Bu 2,5 ton sütten elde edildi. 1 kilo üretiminde 25 litre süt kullanılıyor. Kilosu 100 TL'den satılıyor. Gravyer peyniri Türkiye'de yalnızca Kars'ta üretiliyor. Hiçbir hata ve hile kabul etmeyen peynir çeşididir. Ormanların kralı arlan, peynirlerin kralı da Kars gravyer peyniridir" dedi. .