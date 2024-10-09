100 litre mazota kiralık ilanının sahibi fikir değiştirdi: Şimdi 175 litre süt istiyor

Elazığ'da 40 metrekarelik dükkanını kiraya vermek isteyen ve aylık 2 gram 24 ayar altın veya 100 litre mazot ya da yıllık 50 bin lira peşin seçenekleri sunan dükkan sahibi, seçenekleri değiştirerek 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeline dükkanını kiralayacağını söyledi.