100 litre mazota kiralık ilanının sahibi fikir değiştirdi: Şimdi 175 litre süt istiyor
Elazığ'da 40 metrekarelik dükkanını aylık 100 litre mazot karşılığında kiralığa çıkartan bir mal sahibi şimdi de 175 litre süt istiyor...
Kaynak: İHA
Elazığ'da 40 metrekarelik dükkanını kiraya vermek isteyen ve aylık 2 gram 24 ayar altın veya 100 litre mazot ya da yıllık 50 bin lira peşin seçenekleri sunan dükkan sahibi, seçenekleri değiştirerek 450 ekmek veya 175 litre köy sütü bedeline dükkanını kiralayacağını söyledi.
1 / 8
Elazığ'ın merkez Nailbey Mahallesi'nde 40 metrekare dükkanı bulunan, behçet hastası yüzde 83 engelli Fethi Ahmet Taş, boşalan dükkanını Ağustos ayında kiraya vermek istedi.
2 / 8
Taş, 2 gram 24 ayar altın, 100 litre mazot ya da 50 bin lira peşin seçenekleri sunarak afişi dükkanına asmıştı.
3 / 8
Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira bedelinin altın cinsi veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağını açıklaması üzerine Taş, ilanı değiştirdi.
4 / 8