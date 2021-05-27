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100 metrelik uçurumdan yuvarlandılar

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Çay ilçesi Tekke Mahallesi, Baraj mevkiinde meydana geldi. Onur A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler halat yardımıyla uzun uğraşlar sonucu uçurumdan inip, otomobile ulaşabildi.

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Ekiplerce yapılan incelemede sürücü Onur Adıgüzel’in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Cemal Adıgüzel (24), Durmuş Adıgüzel (23), Mehmet Kenç (21) ve Fırat Aydemir (18) ise yaralandığı tespit edildi. 

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Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. 

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