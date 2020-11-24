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  3. 24 Kasım 2020 12:43

100 milyon dolarlık köpekbalığı

ABD’li ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün 1975 yapımı “Jaws” filminde kullandığı dev köpekbalığı maketi Angeles’taki Sinema Akademi Müzesi’ne yerleştirildi. Yarım ton ağırlığındaki dev köpekbalığı ilgi odağı oldu.

100 milyon dolarlık köpekbalığı

ABD’de gösterime girdiği an 100 milyon dolar gelir elde eden ilk sinema film olarak bilinen Jaws’ta kullanılan ve "Bruce" adı verilen yarım tonluk dev köpekbalığı maketi, 45 yıl sonra restore edilerek yenilendi.

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100 milyon dolarlık köpekbalığı

Yarım ton ağırlığında ve 7,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı maketi, fiber cam kullanılarak yenilendi.

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100 milyon dolarlık köpekbalığı

Dev maketi yenileyen ünlü yönetmen ve özel efekt ustası Greg Nicotero, köpekbalığının her detayını 7 ay gibi sürede filmde gösterilen aslına bağlı kalarak özenle tasarladı.

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100 milyon dolarlık köpekbalığı

. Müze kapılarını ziyaretçilere 30 Nisan 2021’de açmayı planlıyor.

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