100 motorla düğün konvoyu... Görenler şaşkına döndü!
Kayseri’de dünya evine giren motorcu Ali ve Ayşe Avcı çifti, evlenirken de motorlarından inmediler. Yaklaşık 100 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular da ortaya renkli görüntüler çıkardı
Kayseri’de dünya evine giren motorcu Ali ve Ayşe Avcı çifti, evlenirken de motorlarından inmediler.
Yaklaşık 100 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular da ortaya renkli görüntüler çıkardı
Kayseri’de yaşayan motosiklet tutkunu Ali ve Ayşe Avcı çifti, motosiklet tutkularını düğünlerinde de gösterdiler.