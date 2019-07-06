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  3. 06 Temmuz 2019 14:12

100 motorla düğün konvoyu... Görenler şaşkına döndü!

Kayseri’de dünya evine giren motorcu Ali ve Ayşe Avcı çifti, evlenirken de motorlarından inmediler. Yaklaşık 100 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular da ortaya renkli görüntüler çıkardı

100 motorla düğün konvoyu... Görenler şaşkına döndü!

Kayseri’de dünya evine giren motorcu Ali ve Ayşe Avcı çifti, evlenirken de motorlarından inmediler.

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100 motorla düğün konvoyu... Görenler şaşkına döndü!

Yaklaşık 100 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular da ortaya renkli görüntüler çıkardı

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100 motorla düğün konvoyu... Görenler şaşkına döndü!

Kayseri’de yaşayan motosiklet tutkunu Ali ve Ayşe Avcı çifti, motosiklet tutkularını düğünlerinde de gösterdiler.

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100 motorla düğün konvoyu... Görenler şaşkına döndü!

Gelin ve damat düğün aracı olarak kendi motorlarını kullanırken motorcu arkadaşları da bu günlerinde onları yalnız bırakmadı. Yaklaşık 100 adet motorla arkadaşları için düğün konvoyu oluşturan motorcular, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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