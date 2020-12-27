103 yaşında koronavirüsü yendi

“VÜCUDUNUN ANTİKOR OLUŞTURDUĞUNU BELİRLEDİK”

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana International İstanbul Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Doğan ise şunları söyledi: “Hasta “evde düşme” sonucu “kalça kırığı” şikayetiyle getirildi. Tetkiklerde kalçada parçalı bir kırık tespit edip ameliyata karar verdik. Aslında bu yaşta bu tip bir kalça kırığı başlı başına büyük bir sorun. Ameliyat öncesi her hastaya kovid-19 ile ilgili rutin tetkiklerimiz yapılıyor. Herhangi bir bulgu olmamasına rağmen amcamıza da PCR testi yapmaya karar verdik. Sonuç pozitif çıktı ve çekilen tomografide de kovid-19 bulgularına rastladık. Hastalığı atlatmak üzere olduğunu, vücudunun antikor oluşturduğunu belirledik. Hastalığı atlattıktan sonra ameliyata bir engel olmadığını belirleyip operasyonu gerçekleştirmeye karar verdik.”