100 yıl önce terk edilen evin içinden şaşırtan fotoğraflar

Hala 100 yıl önce bırakıldığı gibi duran evin fotoğraflarını kendi internet sayfasında paylaşan Rebecca, evin sahibi olan son kardeşin kardeşin 2015 yılında öldüğünü, evin mirasçısı olan kardeşleri evi aldıkları gibi bıraktıklarını hiç bir şekilde hiçbir şeye dokunmadıklarını söyledi.