100 yıl önce terk edilen evin içinden şaşırtan fotoğraflar
İrlanda'da 100 yıl önce terk edilen orman evi, terkedildiği gün gibi duruyor. Evdeki masada yarı kullanılmış pipolar, Titanik ile ilgili haber gazeteleri, soba üzerinde çaydanlıklar, masa üstünde bozuk paralar, bir asır öncesine ait konserveler bulunuyor.
Evi terk eden adamdan sonra ev üç kardeşe kaldı. Ama kardeşler evi hiç kullanmadıkları gibi içindeki eşyalara da dokunmadı.
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Evin miras kaldığı üç kardeşten sonuncusu öldükten sonra fotoğrafçı Rebecca, dışarıdan sıradan bir orman evi gibi görülen evin fotoğraflarını çekmek için davet edildi.
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Hala 100 yıl önce bırakıldığı gibi duran evin fotoğraflarını kendi internet sayfasında paylaşan Rebecca, evin sahibi olan son kardeşin kardeşin 2015 yılında öldüğünü, evin mirasçısı olan kardeşleri evi aldıkları gibi bıraktıklarını hiç bir şekilde hiçbir şeye dokunmadıklarını söyledi.
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Rebecca, ilk eve ulaştığında dışarıdan sıradan görünen evin içine girince gördükleri karşısında büyük şok yaşadığın söyledi.
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