100 yıllık evin pencerelerini gören şaşıp kalıyor

“Yeni nesillere miras bırakmak istiyoruz”

Tek odalı, duvar kalınlığı yaklaşık 1 metre olan evlerde halen yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Aslan, ”Bu ev dedemizden kalma. Bölgede benzer üç ev daha var. Geçtiğimiz yıllarda çökmemesi için çatı yaptırdık ve halen burada yaşamaya devam ediyoruz. 10 çocuğumuz da bu evde büyüdü. Evin yeni nesillere miras kalması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi