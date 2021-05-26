101 milyon kişi incelendi: 2 doz aşı olanların koronavirüse yakalanma ihtimali nedir?
ABD'de iki doz aşı olmuş 101 milyondan fazla insan üzerinde yapılan çalışmada, yeniden enfekte olma ihtimalinin 10 binde 1 olduğu bildirilirken, iki doz aşı olan kişilerde virüs nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimalinin yüz binde bir olduğu belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde corona virüs ile mücadelede aşılama kampanyasında kritik bir eşiğin geçildiği açıklandı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, ABD'de 18 yaşın üzerindeki kişilerin yarısından fazlasının iki doz corona virüs aşısı olduğu belirtildi.
Ülkede 131 milyondan fazla kişinin iki doz aşı olduğu belirtilirken bu rakamın toplam nüfusun yüzde 40’ının iki doz aşı olduğu anlamına geldiği bildirildi.
‘BÜYÜK BİR KİLOMETRE TAŞI’
Toplam nüfusun yüzde 49,5’inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğu belirtilen ABD’de, Beyaz Saray corona virüs müdahale ekibi düzenledikleri brifingde yüzde 50 aşılama eşiğini müjdeleyerek bunu "büyük bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi ve rol oynayan bütün ABD’lileri kutladığını bildirdi.