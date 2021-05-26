101 milyon kişi incelendi: 2 doz aşı olanların koronavirüse yakalanma ihtimali nedir?

‘BÜYÜK BİR KİLOMETRE TAŞI’

Toplam nüfusun yüzde 49,5’inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğu belirtilen ABD’de, Beyaz Saray corona virüs müdahale ekibi düzenledikleri brifingde yüzde 50 aşılama eşiğini müjdeleyerek bunu "büyük bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi ve rol oynayan bütün ABD’lileri kutladığını bildirdi.