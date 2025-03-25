102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif

Yetim, alanın korunması için tanıtımının önemli olduğunu söyleyerek, "Tanıtımın olması için de eğitim ve gezilerin düzenlenmesi şart. Dolayısıyla bir turizm cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye’de güzel bir örneğimiz var; Çanakkale. Sakarya Meydan Muharebesi de harp sahası olarak hem çok büyük bir alana sahip, hem yeteri kadar şehit mezarımız, günümüze kadar ulaşmış siperimiz mevcut. Bu konuda Çanakkale’de olduğu gibi bir açık alan müzesi, tarihi alan başkanlığı gibi bir seviyeye gelmesini arzuluyoruz. Şehit düşen Mehmetçiklerin hepsi şu an arazide sahipsiz mezarlıklarda yatmakta. Mezar alanlarının bulunması için tüm kurumlar ve biz gönüllüler aktif olarak çalışıyoruz. En son Tatlıkuyu'da bir mezarlık alanı keşfedildi. 5'inci Kafkas Tümenimizin 13'üncü Alayına ait 250 tane şehit defnimiz var orada" diye konuştu.