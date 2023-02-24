105 kişinin öldüğü sitenin sahibi yaş haddinden serbest bırakıldı
Hatay'da depremde yıkılan Rende Sitesi'nin sahibi gözaltına alındı. Ancak 86 yaşındaki şahsın yapılan itiraz üzerine yaş haddi nedeniyle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Hatay'da depremde yıkılan Rende Sitesi'nin toprak sahibinin gözaltına alındığı ancak yaş haddinden serbest bırakıldığı öğrenildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan yapılardan biri de Rende Sitesi'ydi.
4 bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti.
Blok 6 Şubat'taki depremde yan bloğun üzerine devrildi, her iki blok da yerle bir oldu. İki binanın enkazında 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
YAŞ HADDİ NEDENİYLE SERBEST
Aynı aileden 7 kişinin toprak sahibi olduğu sitenin yıkılmasıyla ilgili yalnızca 84 yaşındaki A.S.R. için gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan A.S.R'nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine A.S.R. serbest bırakıldı.
MÜTEAHHİTTEN SUÇ DUYURUSU
Kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016'da da sitenin müteahhidi, toprak sahibi A.S.R. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak savcı olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.