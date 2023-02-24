105 kişinin öldüğü sitenin sahibi yaş haddinden serbest bırakıldı

4 bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti.

Blok 6 Şubat'taki depremde yan bloğun üzerine devrildi, her iki blok da yerle bir oldu. İki binanın enkazında 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.