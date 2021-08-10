105 milyon yıllık keşif! Ejderhanın atası bulundu

Richards, araştırmacıların kısmi bir çene kemiğini diğer teruzor fosilleriyle karşılaştırarak örneğin oranlarını tahmin edebildiklerini ve bunun tamamen yeni bir tür olduğunu tespit edebildiklerini söyledi.

Bilim insanları, dev fosilin bir metre uzunluğunda, sivri bir buruna, 7 metre açıklığında uzun kanatlara ve kısa arka bacaklara sahip olduğunu ortaya koydu.