105 milyon yıllık keşif! Ejderhanın atası bulundu
Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaklaşık 105 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen yeni bir teruzor türü keşfedildi. 7 metre kanat açıklığına ve 40 adet jilet gibi keskin dişe dişe sahip olan türün çenesinin altında dairesel bir tepe bulunuyor. Bilim insanları, fosilin efsanevi bir ejderhaya benzeyen en yakın tür olduğunu belirtti. Öte yandan yeni fosil en büyük uçan sürüngen olarak tarihe geçti.
Journal of Vertebrate Paleontology adlı bilimsel dergide yayımlanan bir çalışmada, Avustraya'da keşfedilen yeni teruzor türünün detayları açıklandı.
Queensland Üniversitesi'nden doktora adayı Tim Richards, araştırma kapsamında UQ'nun Biyolojik Bilimler Okulu'ndaki Dinozor Laboratuvarı'ndan bir araştırma ekibine liderlik etti.
Richards, araştırmacıların kısmi bir çene kemiğini diğer teruzor fosilleriyle karşılaştırarak örneğin oranlarını tahmin edebildiklerini ve bunun tamamen yeni bir tür olduğunu tespit edebildiklerini söyledi.
Bilim insanları, dev fosilin bir metre uzunluğunda, sivri bir buruna, 7 metre açıklığında uzun kanatlara ve kısa arka bacaklara sahip olduğunu ortaya koydu.
Bununla birlikte Richards, hayvanın etçil olduğunu söyledi:
"Morfolojisinden, büyük olasılıkla etçil bir yaşam tarzına uyum sağlandığını çıkarıyoruz. Dişleriyle kaygan balıkları kolayca tutabildiği anlaşılıyor” diye konuştu.
Diğer taraftan, teruzor fosiline bilimsel olarak Thapunngaka shawi adı verildi. Kelime grubu, Avustralyalı yerli bir halk olan Wanamara ulusunun “mızrak” ve “ağız” kelimelerinin ile fosili keşfeden kişinin soyadının birleşiminden oluşuyor.
Kalıntılar Haziran 2011'de, kuzeybatı Queensland'deki Richmond yakınlarındaki Wanamara bölgesinde öğle yemeği sırasında bir belediye çalışanı olan Len Shaw tarafından fark edildi. Shaw, kalıntıları bulduktan hemen yerel bir müze olan Kronosaurus Korner ile temasa geçti.