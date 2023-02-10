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  4. 105'inci saatte çifte mucize! Abi kardeş kurtarıldılar

105'inci saatte çifte mucize! Abi kardeş kurtarıldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da yıkılan bir binanın enkazından 105'inci saatte 1,5 yaşındaki bebek ile 7 yaşındaki ağabeyi çıkarıldı.

105'inci saatte çifte mucize! Abi kardeş kurtarıldılar - Resim: 1

Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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105'inci saatte çifte mucize! Abi kardeş kurtarıldılar - Resim: 2

Ekipler, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit etti.

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105'inci saatte çifte mucize! Abi kardeş kurtarıldılar - Resim: 3

Çalışmalar sonucu 3 katlı evin enkazından önce 1,5 yaşındaki Yusuf Hüseyin, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin kurtarıldı.

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105'inci saatte çifte mucize! Abi kardeş kurtarıldılar - Resim: 4

Muhammed, kurtarma sırasında ekiplerden kavurma ile kola istedi. Kurtarma ekibinin lideri, Muhammed ambulansa binerken "Beni bul, sana kavurma kola ısmarlayacağım." dedi.

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