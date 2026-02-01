11 gün önce sırra kadem basan kadından hiçbir iz yok!
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kadın için yürütülen arama çalışmaları 11'inci gününde devam ediyor.
Kaynak: DHA
Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus K., 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet K.'yi (45) göremeyince kayınpederinin evine gitti. Eşini burada da bulamayan K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Nimet K., kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.'nin saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.
11’inci günde 327 personel, 11 dron, kadavra arama köpeği 'Pusat' ve arama-kurtarma köpeği 'Dilim' ile zorlu arazi koşullarında Nimet K.’yi arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)
