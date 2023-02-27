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  4. 11 ilimizden çıkan ''moloz dağı''nın ne olacağı açıklandı

11 ilimizden çıkan ''moloz dağı''nın ne olacağı açıklandı

Depremin vurduğu şehirlerde yıkılan binaların molozları belirlenen alanlara dökülürken, moloz dağlarıın ne olacağı belli oldu.

11 ilimizden çıkan ''moloz dağı''nın ne olacağı açıklandı - Resim: 1

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağır hasarlı binaların da kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor. 

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11 ilimizden çıkan ''moloz dağı''nın ne olacağı açıklandı - Resim: 2

O enkazlardan çıkan molozlar kamyonlarla belirlenen alanlara dökülüyor.

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11 ilimizden çıkan ''moloz dağı''nın ne olacağı açıklandı - Resim: 3

Enkazlarda temizlendikten sonra biriken yığınlar makinelerle öğütülecek. İşlemden geçirildikten sonra stabilize malzeme haline getirilecek.

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11 ilimizden çıkan ''moloz dağı''nın ne olacağı açıklandı - Resim: 4

Stabilize malzemesi yol, otopark ve dolgu malzemesinin yanı sıra birçok altyapı çalışmasında kullanılabilecek. 

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