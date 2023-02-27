11 ilimizden çıkan ''moloz dağı''nın ne olacağı açıklandı
Depremin vurduğu şehirlerde yıkılan binaların molozları belirlenen alanlara dökülürken, moloz dağlarıın ne olacağı belli oldu.
Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağır hasarlı binaların da kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor.
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O enkazlardan çıkan molozlar kamyonlarla belirlenen alanlara dökülüyor.
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Enkazlarda temizlendikten sonra biriken yığınlar makinelerle öğütülecek. İşlemden geçirildikten sonra stabilize malzeme haline getirilecek.
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Stabilize malzemesi yol, otopark ve dolgu malzemesinin yanı sıra birçok altyapı çalışmasında kullanılabilecek.
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