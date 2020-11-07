11 tünelli karayolu hizmete açıldı! Mesafe 39 dakika kısalacak

YILLIK 159 MİLYON LİRA TASARRUF

Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.