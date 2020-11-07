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  3. 07 Kasım 2020 17:34

11 tünelli karayolu hizmete açıldı! Mesafe 39 dakika kısalacak

Kahramanmaraş'ta üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği yolun adını ''Edebiyat Yolu'' olarak belirlediklerini bildirdi.

11 tünelli karayolu hizmete açıldı! Mesafe 39 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden biri olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı.

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11 tünelli karayolu hizmete açıldı! Mesafe 39 dakika kısalacak

Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.

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11 tünelli karayolu hizmete açıldı! Mesafe 39 dakika kısalacak

YILLIK 159 MİLYON LİRA TASARRUF
Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.

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11 tünelli karayolu hizmete açıldı! Mesafe 39 dakika kısalacak

Tamamlanan yol, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

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