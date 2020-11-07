11 tünelli karayolu hizmete açıldı! Mesafe 39 dakika kısalacak
Kahramanmaraş'ta üzerinde 11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği yolun adını ''Edebiyat Yolu'' olarak belirlediklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden biri olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı.
Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.
YILLIK 159 MİLYON LİRA TASARRUF
Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.