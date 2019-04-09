11 yaşındaki çocuk bulduklarında...

N.E.K'nin dün öğrenim gördüğü okuluna öğleden sonra gitmediği ve evden de ‘ben oyun oynamaya gidiyorum’ diyerek evinden çıktığı öğrenildi. Küçük çocuğu gittiği internet kafede gören arkadaşları ise N.E.K'nin kısa bir süre bir savaş oyun oynadığını, ardından oyun oynayanları yaklaşık 10-15 dakika izledikten sonra kafeden çıktığını belirtti. Alınan ifadelere üzerine polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında küçük çocuğun kafede oturduğu bilgisayarın hard diski incelenmek üzere söküldü.