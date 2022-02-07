11 yaşındayken ağırlık kaldırmaya başladı: Demir çocuk son hali ile şoke etti

"Aynı şeyi yapmak istedim ve bir gün kaldırmaya başladım. 11 yaşındayken babamın kaldırışını izliyordum ve artık izleyemiyordum, yapmak zorundaydım.O gün ben ve babam, geleceğimin kaldırma için parlak olacağını biliyorduk."

Bugünlerde Jake, hala günde üç kereye kadar ağırlık kaldırdığını ve eskisinden daha fazla antrenman yaptığını söyledi.

Jake, "Eskisinden daha güçlü ve kiloluyum. Bu yıl 2022'de hem vücut geliştirmede hem de güçlendirmede yarışmayı planlıyorum" dedi.