11 yaşındayken ağırlık kaldırmaya başladı: Demir çocuk son hali ile şoke etti
Henüz 11 yaşındayken ağırlık kaldırmaya başladıktan sonra vücut geliştirmeye "bağımlı" olan dünyanın en güçlü çocuğu Jake, son hali ile şaşırttı.
Maryland'den Jake, hemen her gün iki saat ağırlık kaldırmaya başladığını ve sonuçları gördükten sonra "bağımlı" hale geldiğini söyledi. Kendi yaşındaki diğer çocuklar gibi video oyunları oynamak yerine kendini dünyanın en güçlü çocuğu olmaya adamıştı. Ve sadece 14 yaşındayken 300 libre kaldırabiliyordu. York, Pennsylvania'daki Powerlifting Bench Press Şampiyonasında yaşı ve kilosu için çömelme için dünya rekorunu kırdı. Ağırlık sınıfında yarışmaya ve rekorlar kırmaya devam etmek onun hayaliydi.
The Sun Online'a şunları söyledi:
"Çocuk vücut geliştiricisi olmak harika bir duyguydu. Küçük yaşlarımda kuzenim Joshua'yı, erkek kardeşlerim ve babamın büyürken evimizde ağırlık kaldırmasını izlerken o kadar çok yaşadım ki. Oynamak istersem tüm oyun sistemlerine sahiptim, ama yapmak istediğim bu değildi - sürekli antrenmanlarını izlemekten sıkıldım.
"Aynı şeyi yapmak istedim ve bir gün kaldırmaya başladım. 11 yaşındayken babamın kaldırışını izliyordum ve artık izleyemiyordum, yapmak zorundaydım.O gün ben ve babam, geleceğimin kaldırma için parlak olacağını biliyorduk."
Bugünlerde Jake, hala günde üç kereye kadar ağırlık kaldırdığını ve eskisinden daha fazla antrenman yaptığını söyledi.
Jake, "Eskisinden daha güçlü ve kiloluyum. Bu yıl 2022'de hem vücut geliştirmede hem de güçlendirmede yarışmayı planlıyorum" dedi.