11 yıl aradan sonra, kazı çalışmaları tekrar başladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 11 yıl ara verilen kazılara tekrar başlanıldığını belirterek, "Günümüze kadar bir çok mezar odası, 42 basamaklı sarnıç ve işlik alanların temizliği yapılmıştır, şimdi ise mozaikli alana doğru ziyaretçilerin gezebileceği güzergahların kazısının yapılması planlanacaktadır.